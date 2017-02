Jej prywatny trener Pal Gunnar Mikkelsplass wyjawił olimpijski plan biegaczki. Będzie to start we wszystkich sześciu konkurencjach i miejsce na podium w każdej.

Mistrzyni olimpijska i świata, dwukrotna triumfatorka Pucharu Świata w punktacji generalnej, której dyskwalifikacja zakończy się 18 listopada, w dalszym ciągu uważa, że jest niewinna. Padła ofiarą „bezdusznego systemu”, a winę za podanie maści Trofodermin zawierającej zabroniony clostebol, którą stosowała na poparzone słońcem usta, ponosi lekarz, który i tak wziął na siebie całą odpowiedzialność.

Sezon, na który tak bardzo czekała Therese z punktem kulminacyjnym w postaci MŚ w Lahti, jest i tak już stracony i pogodziliśmy się z tym, chociaż nie do końca, ponieważ oglądanie tych zawodów w telewizji będzie dla niej niewyobrażalną torturą - powiedział menedżer biegaczki Joern Ernst.

Therese jest rozżalona na cały świat, któremu podczas zimowej olimpiady będzie chciała pokazać kim jest. Przygotowania do tej imprezy rozpoczynamy już teraz. Jeżeli chodzi o część fizyczną to z tym nie będzie problemu, natomiast z psychicznego punktu widzenia będzie to ciężka praca w samotności - powiedział z kolei Mikkelsplass.