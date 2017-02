Stocha i Kota trudno było jednak nie stawiać w roli faworytów. Dwukrotny mistrz olimpijski z Soczi (2014) to aktualny lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Kot natomiast zajmuje w niej piąte miejsce. Stoch w dodatku przy okazji piątkowych kwalifikacji ustanowił rekord skoczni.

Wygrał jednak wicelider PŚ Austriak Stefan Kraft, przed Niemcami - Andreasem Wellingerem i Markusem Eisenbichlerem. Stochowi do trzeciego miejsca zabrakło zaledwie 1,1 pkt.

Sami zawodnicy byli jednak bardziej krytyczni, a szczególnie Kot.

Każdy z nas mógłby znaleźć błędy w swoich skokach, a inni po prostu spisali się lepiej. Gdyby to był Puchar Świata, to byłbym zadowolony. Na mistrzostwach świata liczą się jednak tylko miejsca na podium i medale - podkreślił.

Zadowolenia nie krył natomiast Dawid Kubacki, który był ósmy.

Nie czuję niedosytu. Wykonałem solidną robotę i to miejsce jest dla mnie satysfakcjonujące. Bycie w najlepszej ósemce mistrzostw świata to sukces, a także motywacja do dalszej pracy nad sobą - stwierdził.

Polaków czekają jeszcze dwa konkursy na dużej skoczni - w czwartek indywidualny, a w sobotę drużynowy.

Trzeba na spokojnie podejść do tego, co się dziś wydarzyło i zamknąć ten rozdział. Teraz mamy dużą skocznię i na tym się skoncentrować. Głód medalu spowoduje, że na niej to my +wypalimy+. Jestem o tym przekonany - powiedział Małysz