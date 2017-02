Poza Bjoergen Norwegię będą reprezentować Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Heidi Weng i Ingvild Flugstad Oestberg. Biegaczki spotkały się w poniedziałek rano z norweskimi dziennikarzami.

W tym biegu poza mną wystartuje jeszcze kilka silnych zawodniczek i według mojej oceny aż siedem jest w stanie włączyć o zwycięstwo i miejsca na podium. Jest to nasza czwórka oraz Charlotte Kalla, Krista Parmakoski i Justyna Kowalczyk - powiedziała Bjoergen w wywiadzie dla kanału telewizji NRK.

Zapowiadana pogoda na wtorek to odwilż i deszcz. Dla mnie to warunki, które bardzo lubię i mam tylko nadzieję, że serwismeni bezbłędnie przygotują mi narty - dodała.

Jacobsen z kolei zastrzegła, że podczas takiej imprezy jak mistrzostwa świata może się zdarzyć wiele bardzo zaskakujących sytuacji.

Przed dwoma laty podczas MŚ w Falun w biegu na tym właśnie dystansie techniką dowolną całe podium miało być norweskie, lecz nasi serwismeni nie przewidzieli załamania się pogody i kompletnie nie trafili z nartami. Najlepsza z nas Heidi Weng była dopiero 22., Therese Johaug 27., Marit 31., a ja 33. i dobiegłam do mety tylko z powodu krzyków trenera - przypomniała.

Szwedka Charlotte Kalla, która wygrała ten bieg przed Amerykankami Jessicą Diggins i Caitlin Gregg, powiedziała, że wtedy biegłyśmy łyżwą, lecz teraz czuję się właściwie lepiej w technice klasycznej. Czuję, że jestem w formie, która rośnie z dnia na dzień, lecz nie wiem, czy wystarczy ona do obrony tytułu. To Bjoergen jest dla mnie faworytką do złota - podkreśliła.

Wśród znanych biegaczek najbardziej zawiedziona jest Finka Aino-Kaisa Saarinen, mistrzyni świata na tym dystansie z Liberca (2009) i brązowa medalistka z Oslo (2011).

W poniedziałek dowiedziała się, że nie ma dla niej miejsca w tym biegu. Wybrano cztery inne koleżanki i jest mi przykro, ponieważ czuję że moja forma właśnie nadeszła i akurat do tego biegu przygotowywałam się przez kilka miesięcy - skomentowała.