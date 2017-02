Wygrała Norweżka Marit Bjoergen, która o 41 sekund wyprzedziła Szwedkę Charlotte Kallę i o 55,5 rodaczkę Astrid Uhrenholdt Jacobsen. Kowalczyk od zwyciężczyni była wolniejsza o 1.34,5, a do podium straciła dokładnie 39 sekund.

Bjoergen jest rekordzistką pod względem liczby złotych medali MŚ. We wtorek na najwyższym stopniu podium stanęła po raz 16. W Lahti natomiast wcześniej była najlepsza w biegu łączonym.

Osiągnięcia Bjoergen nie ma co komentować. To wynik dla zwykłego śmiertelnika po prostu nieosiągalny - powiedziała Kowalczyk.

Polka miała na 10 km techniką klasyczną walczyć o podium. Do tego startu przygotowywała się ostatnie dwa lata. To właśnie w tej konkurencji zdobyła osiem lat temu swój pierwszy medal MŚ, kiedy w Libercu była trzecia. W 2011 roku w Oslo stanęła na drugim stopniu podium, a największy sukces odniosła w 2014 w Soczi, sięgając po złoto igrzysk olimpijskich.

Przez ostatnie osiem, dziewięć miesięcy zachowywałam się najbardziej profesjonalnie w swoim życiu. Przygotowaniom do mistrzostw oddałam wszystkie swoje siły. Zrobiłam co mogłam. Nie będę rozdzierała szat, bo nie było tak, żebym całkowicie zawaliła. To był dobry bieg, ale nie wyszedł tak, jak powinien. Być ósmym na świecie to nie jest wstyd, ale wiadomo, że wszyscy chcieliśmy więcej i mieliśmy prawo oczekiwać więcej - oceniła.