Podopieczni trenera Stefana Horngachera prowadzili od skoków pierwszej grupy, w której Żyła osiągnął 130,5 m. Na półmetku Polska prowadziła z przewagą 17,4 pkt nad Austriakami. W drugiej serii z biało-czerwonych nikt nie zawiódł, choć warunki atmosferyczne były trudniejsze.

Każdy z nas skakał najlepiej jak potrafi i to po prostu wystarczyło. Wiedziałem, że w drugiej próbie nie muszę skakać daleko, ale miałem też świadomość, że po prostu muszę skoczyć, więc chciałem, żeby odzwierciedlało to, co aktualnie potrafię - powiedział dziennikarzom Stoch.