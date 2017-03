Po nieco rozczarowującym ósmym miejscu na 10 km "klasykiem" podczas mistrzostw świata w Lahti, Kowalczyk podkreślała, że z optymizmem patrzy w przyszłość, że poza zasięgiem wydaje się być Bjoergen, ale resztę zawodniczek jest w stanie pokonać.

Niedzielny zawody potwierdziły tę ocenę. 30 km techniką klasyczną to bieg, z którym Polka wiąże największe nadzieje na sukces podczas przyszłorocznych igrzysk olimpijskich w Pjongczangu, a rywalizacja w Oslo pokazała, że Polkę może być tam stać na medal.

Bjoergen była klasą samą dla siebie. Od rywalek oderwała się już po dwóch kilometrach i resztę dystansu pokonała samotnie. Ostatecznie do mety dotarła 2.05,8 przed Parmakoski.

Za plecami Norweżki utworzyła się grupa, która z czasem robiła się coraz mniej liczna. Narciarka z Kasiny Wielkiej z utrzymaniem się w niej nie miała kłopotów, ale kiedy w końcówce rozpoczęła się walka o pozostałe miejsca na podium, to na atak Finek nie była w stanie odpowiedzieć. Nieznacznie wyprzedziły ją także Norweżka Heidi Weng oraz Szwedka Charlotte Kalla.

To było pożegnanie Kowalczyk z tą edycją PŚ. Podopieczna trenera Aleksandra Wierietielnego zamiast jechać na finałowe zawody do Kanady wybrała rywalizację w maratonach. Do połowy kwietnia stanie na starcie pięciu takich imprez.

W klasyfikacji generalnej prowadzi Weng, która jest bardzo blisko sięgnięcia po Kryształową Kulę. Nad Parmakoski ma 300 punktów przewagi

Wyniki:

1. Marit Bjoergen (Norwegia) 1:22.59,2

2. Krista Parmakoski (Finlandia) strata 2.05,8

3. Kerttu Niskanen (Finlandia) 2.07,0

4. Heidi Weng (Norwegia) 2.08,6

5. Charlotte Kalla (Szwecja) 2.11,7

6. Justyna Kowalczyk (Polska) 2.12,9

Klasyfikacja generalna PŚ (po 27 z 31 zawodów):

1. Heidi Weng (Norwegia) 1746 pkt

2. Krista Parmakoski (Finlandia) 1446

3. Ingvild Flugstad Oestberg (Norwegia) 1352

4. Stina Nilsson (Szwecja) 1209

5. Marit Bjoergen (Norwegia) 975

6. Jessica Diggins (USA) 832

...

16. Justyna Kowalczyk (Polska) 404

Klasyfikacja biegów dystansowych (po 16 z 18 zawodów):

1. Heidi Weng (Norwegia) 859 pkt

2. Marit Bjoergen (Norwegia) 754

3. Krista Parmakoski (Finlandia) 734

...

12. Justyna Kowalczyk (Polska) 300