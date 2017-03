Pochodzący z Salzburga zawodnik w Planicy może liczyć na wsparcie kilku tysięcy austriackich kibiców. Na to nie może narzekać także Stoch. W okolicach Kranjskiej Gory od Polaków aż się roi. Zajmują kawiarnie i bary, czekają na piątek, bo tego dnia odbędzie się pierwszy konkurs indywidualny. Drugi zaplanowany jest na niedzielę, a w sobotę rywalizować mają drużyny.

Obaj zawodnicy odpuścili czwartkowe kwalifikacje. Jak piszą austriackie media: „nikt nie chce odkrywać kart przed decydującą batalią”. Obecnie dzieli ich 31 punktów, a przewagą cieszy się Kraft.

Pogoda jest idealna. W czwartek świeciło słońce, a termometry wskazywały nawet 19 stopni. Pod obiektem, a właściwie kompleksem pięciu skoczni o różnych rozmiarach, kibice robili pikniki.

Najbardziej zdenerwowani są bohaterowie weekendu – Stoch i Kraft.

Teraz wszystko zaczyna się od nowa. Nie ma żadnego znaczenia, co było wcześniej, bo te dwa konkursy mogą zadecydować o całym sezonie. To, że mam parę punktów przewagi to oczywiście miłe, ale tak naprawdę nie jest to wiele warte – mówi wprost Kraft, a Stoch dodaje: „Oczywiście, że się denerwuję, ale to chyba normalne”.