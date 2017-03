Każdy z nas wie, jaką pracę ma do wykonania – powiedział Kamil Stoch .

Trudno sobie wyobrazić, by biało-czerwoni dali wyrwać sobie końcowe zwycięstwo. Obecnie mają 226 pkt przewagi nad Austriakami.

Z kolei dyrektor sportowy polskiego związku Adam Małysz zaapelował, aby podejść do sobotniej rywalizacji jak do każdego innego konkursu.

Trzeba być skoncentrowanym do samego końca. Na razie nie można jeszcze wyluzować. Mamy wielką szansę, by po raz pierwszy w historii zdobyć Puchar Narodów i musimy to wykorzystać. Każdy może popełnić błąd i dlatego trzeba uważać – przestrzega wybitny w przeszłości skoczek.