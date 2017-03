Szef resortu zwrócił uwagę, że na niespełna rok przed imprezą największe szanse na podium igrzysk zachowują skoczkowie narciarscy, którzy mają za sobą historyczny sezon - zdobyli Puchar Narodów, Kamil Stoch był drugi w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, brązowy medal mistrzostw globu wywalczył Piotr Żyła, a złoty drużyna.

Można powiedzieć, że to jest absolutnie fantastyczny i historyczny sezon w wykonaniu naszych skoczków narciarskich, ale z drugiej strony, jak spoglądamy na pozostałe dyscypliny, to niestety nie wygląda to różowo - podkreślił Bańka.