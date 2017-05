Rozumiem, że grali z faworytami, ale przecież oni także nie są jacyś super wielcy. Jak można było stracić trzecią bramkę z Finami? Brak dyscypliny, przechodzenia do indywidualnych akcji, czego nie umie żaden z naszych hokeistów. Nie potrafią grać w hokeja. Nie, oni jeszcze pod swoją bramką kręcą tym krążkiem, tracą go i dostają bramki. A jak zagrali z Kanadyjczykami? To w ogóle wstyd. Lepiej było nie wychodzić na lód. Nogi im się mylą, biegać nie potrafią, nie trafiają do bramki – ocenił Łukaszenka, cytowany przez agencję BiełTA.