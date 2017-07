Myślę o zakończeniu kariery, drugim dziecku, a także o nowym życiu, które przez pierwsze lata po odłożeniu nart na półkę nie będzie miało nic wspólnego ze sportem, do którego być może powrócę dopiero za jakiś czas, ale już w innej roli. Jak na razie tyle lat uprawiania biegów narciarskich mi wystarczy i czuję przesyt - powiedziała 37-letnia Norweżka w rozmowie z dziennikiem "Verdens Gang".

Sześciokrotna mistrzyni olimpijska i 18-krotna złota medalistka mistrzostw świata potwierdziła rezygnację z najbliższego Tour de Ski (30 grudnia - 7 stycznia) i start we wszystkich sześciu konkurencjach w Pjongczangu. Będą to jej piąte igrzyska.

Pojedzie tam sama, bez rodziny, czyli partnera życiowego - dwukrotnego mistrza olimpijskiego w kombinacji norweskiej z Lillehammer (1994) i Nagano (1998) Freda Boerre Lundberga i urodzonego w grudniu 2015 roku synka Mariusa.

Trzytygodniowa rozłąka umożliwi mi koncentrację, jak również przemyślenia. Jeżeli zdecyduję się zakończyć karierę wiosną, a myślę o tym poważnie, to najpierw wezmę rok wolnego, który poświęcę na zastanowienie się nad dalszym życiem - dodała.

Zdaniem norweskich mediów Bjoergen nie musi na razie myśleć o stronie finansowej, ponieważ według danych urzędu skarbowego jej majątek to 34 miliony norweskich koron (3,7 miliona euro). Ulokowany jest m.in. w nieruchomościach, których wycena podatkowa jest jednak zaniżana, zatem realna wartość majątku Norweżki to co najmniej drugie tyle.