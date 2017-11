Fani skoków podczas transmisji od lat byli przyzwyczajenie do głosu Włodzimierza Szaranowicza. Jednak żywa legenda redakcji sportowej TVP tym razem do nas nie przemówi ze szklanego ekranu. Jego miejsce zajmie Przemysław Babiarz, który na swoim koncie ma zero skomentowanych konkursów skoków narciarskich.

Babiarz do tej pory kibicom sporu kojarzył się z lekkoatletyką i pływaniem. Decyzja TVP wywołała spore poruszenie w internecie. Komentujący dają do zrozumienia, że to kolejna "dobra zmiana" w Telewizji Publicznej.