Fani od lat byli przyzwyczajeni, że w Telewizji Polskiej skoki komentuje Włodzimierz Szaranowicz. Obecnie jest on na urlopie i ktoś musiał go zastąpić na komentatorskim stanowisku. Padło na Babiarza, który do tej pory zajmował się przede wszystkim lekkoatletyką i pływaniem.

Decyzja TVP nie wszystkim się spodobała. Wielu krytykowało pomysł, by to Babiarz był jednym z komentatorów zawodów w Wiśle. Kibice powątpiewali, że da on sobie radę. Jak się okazało ich obawy były na wyrost. Ba! Doświadczony dziennikarz w nowej roli spisał się świetnie. Na forach internauci chwalą Babiarza i gratulują mu udanego debiutu.

To nie był jednorazowy występ dziennikarza w roli komentatora skoków. Kierownictwo redakcji sportowej TVP podjęło decyzję, że Babiarz będzie partnerem Włodzimierza Szaranowicza w ciągu całego sezonu Pucharu Świata a także w trakcie igrzysk olimpijskich w Pjongczang.