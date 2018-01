Wielki dzień, wielkie osiągnięcie Kamila. Gratulacje za każde z dzisiejszych dokonań! A trochę się tego zebrało, bo przecież Kamil zwyciężył w konkursie, wygrał po raz drugi z rzędu Turniej Czterech Skoczni, wygrał wszystkie cztery konkursy zaliczane do tej imprezy oraz został liderem Pucharu Świata. Wiedziałem, że Kamil jest w stanie powtórzyć wyczyn Svena Hannawalda. Co nie zmieniło faktu, że przed jego ostatnim skokiem denerwowałem się niebotycznie. Aż trzęsły mi się ręce! Ale ten dzisiejszy konkurs to było potwierdzenie klasy niesamowitego mistrza, jakim jest Stoch. Potwierdził, że jest jednym z najwybitniejszych zawodników w historii skoków narciarskich. Ten Vierschanzentournee zdominował totalnie. Na każdym z czterech obiektów skakał znakomicie, w pięknym stylu. Pokazał moc fizyczną i odporność psychiczną. Cieszę się niezmiernie, że mogłem oglądać te wspaniałe chwile tutaj z bliska i mieć również swój mały udział w tym wszystkim - napisał na Facebooku Adam Małysz.