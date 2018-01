Polak wyprzedza Niemca Richarda Freitaga - 81 100 CHF, który po upadku w trzecim konkursie TCS w Innsbrucku wycofał się z rywalizacji.

Kolejny z Polaków na liście płac jest szósty skoczek w klasyfikacji generalnej TCS Dawid Kubacki - 38 700 franków szwajcarskich (135 500 zł).

W klasyfikacji sportowej PŚ Stoch jest również najlepszy - ma 723 pkt i wyprzedza Niemców Richarda Freitaga - 711 i Andreasa Wellingera - 569.

Nagroda Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS) za pierwsze miejsce w każdym konkursie indywidualnym to 10 tys. franków, za drugie - 8 tys., a za trzecie - 6 tys. Ostatnią, 30. lokatę w serii finałowej FIS wycenia na 100 fr. Triumf w drużynie to 7500 franków.

Oficjalne premie nie są jedynymi dochodami skoczków narciarskich. Zawodnicy ze światowej czołówki mają podpisane prywatne kontrakty sponsorskie i reklamowe, których wysokość jest objęta tajemnicą handlową.

W sumie zarobków Stocha za obecny sezon nie została uwzględniona kwota 20 tys. franków szwajcarskich - specjalna premia za triumf w 66. TCS.

Lista płac PŚ w skokach w sezonie 2017/18 (po 14 z 31 zawodów; we frankach szwajcarskich/złotówkach): 1. Kamil Stoch 82 800 (ok. 290 000) 2. Richard Freitag 81 100 (ok. 284 000) 3. Daniel-Andre Tande (Norwegia) 71 000 (ok. 248 500) ... 11. Dawid Kubacki 38 700 (ok. 135 500) 12. Piotr Żyła 31 600 (ok. 110 500) 15. Maciej Kot 25 300 (ok. 88 500) 17. Stefan Hula 18 750 (ok. 65 600) 37. Jakub Wolny 3 100 (ok. 11 000).