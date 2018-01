Skoczek stwierdził, że jest pomijany i poniżany. Na jego żale odpowiedział Adam Małysz, który poradził mu, by przestał wymyślać spiskowe teorie i zabrał się do pracy. Ziobro słów wielkiego mistrza nie wziął sobie do serca. Za to nagrał kolejne wideo, które według niego przedstawia dowody na niesprawiedliwe traktowanie jego osoby.