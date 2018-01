26-latek kilkanaście dni temu stwierdził, że jest niszczony i niesprawiedliwie oceniany. Na jego żale odpowiedział Małysz, który poradził mu, by zajął się treningiem, a nie szukaniem teorii spiskowych i nagrywaniem filmików.

Ziobro rad byłego mistrza nie wziął sobie do serca. Znów zamieścił wideo na jednym z portali społecznościowych. Straszy w nim nie tylko Małysza. Wie pan, że nie powiedziałem wszystkiego. Jak zacznę mówić, to niektórym ludziom może zrobić się bardzo ciepło i nieprzyjemnie - grozi Ziobro.

Małysz nie zostawił tego bez odpowiedzi. W związku z kolejnym filmikiem i wywołaniem mnie do tablicy przez Jana Ziobro informuję, że nie będę więcej brał udziału w jego błazenadzie i wypowiadał się na jego temat w internecie czy za pośrednictwem mediów. Takie załatwianie sprawy uważam za dziecinadę. Jeśli Jan chce ten swój serial emitować, proszę bardzo. Niech puszcza kolejne odcinki. Ale uważam, że to paranoja. Zamiast odstawiać cyrk, niech raz powie wprost, kto go dyskryminuje oraz poniża i utnie te spekulacje. Jeśli nie chce zrobić tego publicznie, niech opowie wszystko komuś, komu ufa, by prawda wyszła na jaw i można było zrobić z tym porządek - napisał na Facebooku dyrektor ds. skoków narciarskich w PZN.