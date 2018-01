Zawodnicy w czwartek oddali zaledwie po jednym z zaplanowanych trzech skoków. Z powodu zbyt silnego wiatru udało się przeprowadzić tylko jedną sesję treningową. Druga oraz kwalifikacje zostały odwołane.

Było sporo loterii, kręcenia wiatrem i to była dobra decyzja sędziego. Jeden skok udało się oddać i ja jestem zadowolony. Mam nadzieję, że teraz wróciłem na dobre tory, tak jak przed i w trakcie Turnieju Czterech Skoczni. Co, by nie mówić, trochę byłem wymęczony, ale teraz znowu głowa się odświeżyła, a co za tym idzie ciało też reaguje na bodźce z mózgu - skomentował Stoch.