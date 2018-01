Stoch w wyjątkowym stylu triumfował na początku roku w Turnieju Czterech Skoczni, odnosząc zwycięstwa we wszystkich konkursach jako drugi zawodnik w historii, po Niemcu Svenie Hannawaldzie. Później nie najlepiej poszło mu w zawodach Pucharu Świata w austriackim Bad Mitterndorf, gdzie zajął 21. miejsce.

Będzie tu skakał na najwyższym poziomie, co do tego nie mam wątpliwości. Wrócił do swojej normalnej formy, ale to niekoniecznie znaczy, że wygra. Życzyłbym sobie, żeby oddał technicznie "czyste" skoki. Dobrze sobie radzi w lotach, ale jest kilku specjalistów od tej rywalizacji - podkreślił Horngacher w rozmowie z Austriacką Agencją Prasową (APA).