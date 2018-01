Do zdarzenia miało dojść we wtorek w centrum treningowym w Jincheon. Shim Suk Hee, ośmiokrotna mistrzyni świata i trzykrotna medalistka igrzysk w Soczi, już wznowiła od tego czasu przygotowania do olimpiady w Pjongczangu (9-25 lutego).

Sprawę bada tamtejsza federacja łyżwiarstwa szybkiego (KSU). Jak podkreślono, najważniejsze jest w tej chwili, aby zapewnić zawodniczkom możliwość trenowania bez zakłóceń.

Shim Suk Hee zdobyła w Soczi tytuł mistrzyni olimpijskiej w sztafecie na 3000 m, a ponadto wywalczyła srebro na 1500 m i brąz na 1000 m. Na podium mistrzostw świata stawała wielokrotnie w różnych konkurencjach..