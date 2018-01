Biletów na konkursy pod Tatrami już od dawna nie ma. Dla Polaków to też szczególne miejsce. Tam spędzają dużo czasu, doskonale znają Wielką Krokiew, na trybunach są zawsze wszyscy najbliżsi, ale i oczekiwania są znacznie wyższe.

Konkursy w Zakopanem nie będą dla chłopaków łatwe. Jesteśmy u siebie, oczekiwania są dużo większe, do tego tysiące polskich kibiców. Trzeba do tych zawodów podejść jak do każdych innych. Wiadomo, że w tym roku najważniejsze są igrzyska olimpijskie i trzeba robić wszystko, żeby tam być w stu procentach przygotowanym i skoncentrowanym. Jak nie wyjdzie teraz, nic wielkiego się nie stanie – powiedział Adam Małysz, niegdyś znakomity skoczek, a obecnie dyrektor PZN.