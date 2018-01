Prowadzący w klasyfikacji generalnej PŚ Hirscher zwyciężył w tych zawodach, a Norweg zajął drugie miejsce.

To zachowanie głęboko nie fair, które szkodzi wizerunkowi Austrii. Przepraszam Henrika Kristoffersona (sic) w imieniu wszystkich Austriaków, którym zależy na sprawiedliwej sportowej rywalizacji - napisał w oświadczeniu Strache.

Ustawieni wzdłuż trasy slalomu w Schladming kibice rzucali śnieżkami w Norwega podczas jego drugiego przejazdu. Żadna z nich nie trafiła zawodnika, ale sam Kristoffersen przyznał, że trochę go to dekoncentrowało. Dodał jednak, że ten incydent nie wpłynął na wynik zawodów, bo Austriak i tak by go pokonał. Łączny czas dwóch przejazdów Hirscher miał lepszy o 0,39 sekundy.