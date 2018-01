W stolicy polskich Tatr mają zostać rozegrane dwa konkursy - w sobotę drużynowy, a w niedzielę indywidualny.

Wiatr halny pojawi się już w nocy z czwartku na piątek. Wysoko w górach osiągnie prędkość do 100, a w Zakopanem do 65 km/h (odpowiednio: 36 i 18 m/s). Ten wiatr może uniemożliwić przeprowadzenie kwalifikacji, ponieważ utrzyma się do godzin popołudniowych. Dopiero pod wieczór nieco osłabnie i zmieni kierunek na zachodni - przekazał Furmanek.