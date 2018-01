Małgorzata Sulikowska, szwagierka Mackiewicza w rozmowie z "GW" mówi, że akcja ratownicza rozpocznie się w sobotę o świcie. Dodaje, że od najbliższej nocy zależy, czy jej szwagra da się uratować. Helikopter wyruszy wtedy, gdy pozwolą na to warunki pogodowe. W piątek nie pozwoliły, do tego zaczął zapadać zmrok.

MSZ dał pieniądze (m.in. na opłacenie helikoptera - dop.red.) , mimo że od rana słyszałam, że podstawa prawna na to nie pozwala - mówi Małgorzata Sulikowska, szwagierka Tomasza Mackiewicza w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".

Dopiero, gdy do akcji włączyły się media, zmieniono decyzję – twierdzi szwagierka Tomasza Mackiewicza, który wraz z Elizabeth Revol próbował zdobyć szczyt Nanga Parbat.

"Kończymy pakowanie plecaków. Jutro rano mają przylecieć śmigła. Co najmniej 4 z nas leci pod Nanga Parbat. Denis i ja na lekko ruszamy jak najszybciej, jak najwyżej. Pozostali na ciężko zabezpieczają tyły. 3majcie kciuki za nas wszystkich i pogodę" - napisał na Facebooku himalaista Adam Bielecki, który będzie brał udział w akcji ratunkowej.

Wcześniej na swoim Twitterze napisał "Tomek Eli 3majcie się. Idziemy po Was" (pis. oryg.- przyp.red.)

Czekamy tylko na śmigłowiec i lecimy na Nangę. Tomek Eli 3majcie się. Idziemy po Was. — Adam Bielecki (@AdamTheClimber) 26 January 2018

- Moja siostra rozmawiała z konsulem w momencie, kiedy wypłacał pieniądze potrzebne na zorganizowanie akcji [50 tys. dolarów]. Helikopter wyleci po chłopaków na K2 skoro świt. Mają wylądować na Nandze na wysokości ponad 6000 metrów. Następnie czteroosobowa ekipa ruszy w górę... Niestety, zajmie im to wiele godzin. Do pokonania będą mieli tysiąc metrów trudnego terenu. To oznacza, że najwcześniej około południa będziemy wiedzieć, czy Tomek przeżył noc – mówi Sulikowska.

Z tego co wiadomo Mackiewicz jest w bardzo złym stanie. Zmaga się z chorobą wysokościową, ma obrzęk płuc i mózgu, ma problemy ze wzrokiem. Jak dowiedziała się stacja TVN24 od żony himalaisty z jego współtowarzyszką wyprawy na ośmiotysięcznik jest kontakt. Elizabeth wysłała sms-a do bazy.

Mackiewicz po raz siódmy podjął próbę zdobycia zimą Nanga Parbat, a Revol po raz czwarty. Tym razem wyruszyli we dwójkę, podejmując próbę ataku w stylu alpejskim, bez żadnego wsparcia ze strony tragarzy oraz nie mając tlenu w butlach. Utknęli pod kopułą szczytową, na wysokości ok. 7400 m. Według ostatnich informacji, udało im się zejść nieco niżej. Z Pakistanu docierają sprzeczne wiadomości dot. tego, czy Francuzka pozostaje z bardziej osłabionym Polakiem, czy sama próbuje schodzić do bazy.