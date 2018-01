Drugie miejsce zajęli Niemcy, a trzecie Norwegowie. Kamil Stoch w drugiej serii osiągnął 141,5 m i ustanowił rekord Wielkiej Krokwi.

Po skokach pierwszej grupy prowadzenie objęła Norwegia, gdy Anders Fannemel uzyskał 132,5 m. Polska była na drugiej pozycji po próbie Kota na 133 m. W drugiej grupie Hula osiągnął 136 m i wyprowadził ekipę biało-czerwonych na pozycję lidera, którą ekipa Stefana Horngachera utrzymała do końca.

Dwa kolejne skoki Polaków były także bardzo dobre, Kubacki miał 128,5 m, a Stoch 134 m. Po pierwszej serii gospodarze prowadzili z dorobkiem 540,3 pkt, na drugiej pozycji Niemcy tracili już 7,3 pkt, a trzeci zespół Norwegia miał o 18,2 pkt mniej od liderów.

W drugiej serii liderzy ze skoku na skok powiększali swoją przewagę, Kot osiągnął 130 m, Hula 135,5 m, Kubacki 133 m, i na koniec Stoch 141,5 m. Polska zgromadziła 1092 pkt i aż o 24,7 pkt wyprzedziła Niemców.

Dwukrotny mistrz olimpijski na pytanie o rekord obiektu przyznał, że nie jest do niego specjalnie przywiązany.

To może się już jutro zmienić, gdy ktoś skoczy dalej. Dla mnie najważniejsze jest to, aby jutro skakać jak najdalej, to będzie mój cel - dodał wicemistrz świata w lotach.