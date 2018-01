Sam Stoch, który był zadowolony ze swojego startu w sobotę, tonuje trochę - podobnie jak przed konkursem drużynowym - tak optymistyczne prognozy.

Jak powiedział, kandydatów do podium jest wielu, nikt nie ma zagwarantowanego miejsca, trzeba o nie walczyć.

Moim zadaniem będzie dobre wykonanie swoje pracy, zrobię to najlepiej, jak potrafię. Ale nie mam zamiaru walczyć z Richardem za wszelką cenę, podchodzę do zawodów spokojnie, na luzie. Jak to się ułoży, czas pokaże. Poza mną jest jeszcze czterdziestu dziewięciu zawodników, którzy będą chcieli wygrać - przyznał Stoch w rozmowie z reporterem TVP dodając, że bardziej niż spekulować o wynikach, woli... skakać.