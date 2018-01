Urubko, który był jednym z członków ekipy ratunkowej opowiedział o szczegółach akcji na Nanga Parbat. Ratownicy do Revol dotarli po ośmiu godzinach, w nocy. Było to na wysokości 5950 metrów. Byliśmy w stanie wspiąć się tak szybko dzięki stałym linom. Przymocowane liny w ścianie Kinhsoffera były w dobrym stanie i mogliśmy je pokonać bez żadnego dodatkowego ryzyka. Było zupełnie ciemno, nic nie widziałem. W radiu ktoś powiedział nam, że zdawał się widzieć światło. Zacząłem krzyczeć - było wietrznie, to był prawdziwy cud - usłyszeliśmy głos w ciemności. To była wielka radość, ponieważ wiedzieliśmy, że jesteśmy blisko niej i że będziemy mogli jej pomóc - opowiada 44-letni alpinista.

Rosjanin z polskim paszportem mówi, że ruszenie na ratunek Revol i Mackiewiczowi było naturalnym odruchem. Jasne jest, że nie mogliśmy siedzieć bezczynnie. Pokazaliśmy, że jesteśmy ludźmi. To było wyjątkowe doświadczenie. Nie piłem przez 20 godzin. Moje oczy są spalone przez słońce, ale jesteśmy zadowoleni. Oczywiście nie jesteśmy w pełni usatysfakcjonowani, ponieważ nie mogliśmy pomóc Tomkowi. Ale wspaniale było móc uratować Elisabeth Revol. Trzeba było dokonać wyboru: albo pomóc Elisabeth przetrwać, albo kontynuować marsz górę z bardzo niewielkimi nadziejami znalezienia Tomka. Mieliśmy także bardzo złą prognozę pogody na kolejne dni. Było oczywiste, że musimy zostać z Elisabeth, która była bardzo słaba i dlatego postanowiliśmy skupić się na niej. To już trzy lub cztery dni od kiedy Tomek miał problemy z powodu choroby wysokościowej. Elisabeth powiedziała nam, że był w bardzo złym stanie - wyjaśnia Urubko.

Według Urubki obrażenia Revol nie są zbyt poważne. Gdy ją znaleźliśmy była całkowicie "zniszczona". Była odmrożona i zmęczona. Jest bardzo silną kobietą, która zrobiła coś niezwykłego. W przyszłości będzie dokonywać wielkich rzeczy, bo jest prawdziwym wspinaczem. Odmrożenia Elizabeth nie są zbyt poważne. Widziałem dużo gorsze. Mam nadzieję, że obejdzie się bez większych operacji i w ciągu roku znów zobaczymy ją w akcji - uważa Urubko.

Mackiewicz po raz siódmy podjął próbę wejścia zimą na Nanga Parbat, a Elisabeth Revol po raz czwarty. W grudniu wyruszyli we dwójkę, działali w stylu alpejskim, sportowym, bez żadnego wsparcia ze strony tragarzy oraz nie mając tlenu w butlach. Tym razem wreszcie udało im się wejść na szczyt.

20 stycznia rozpoczęli wspinaczkę na wierzchołek, ale ostatecznie zeszli do obozu drugiego. 22 stycznia z nadesłanego przez Francuzkę SMS wynikało, że są w obozie trzecim, planują wyjście wyżej i atak szczytowy 25 stycznia. Tego dnia byli na wysokości około 8000 m i - według niektórych źródeł - stanęli na wierzchołku. W południe chmury przesłoniły kopułę szczytową, a polsko-francuska para w odwrocie utknęła na wysokości ok. 7400 m.

Na pomoc ruszyła ekipa polskich himalaistów - oprócz Bieleckiego i Urubki, Jarosław Botor i Piotr Tomala - uczestnicząca w wyprawie na K2, szczycie odległym od Nanga Parbat w linii prostej o prawie 200 km. Dotarli dwoma helikopterami blisko obozu pierwszego na Nanga Parbat. Mimo zapadających ciemności, wspinaczkę rozpoczęli Bielecki i Urubko. Około drugiej czasu miejscowego spotkali schodzącą z góry Revol.

Nanga Parbat (8126 m) jest jednym z najbardziej wymagających ośmiotysięczników. Należy do szczytów wyjątkowo trudno dostępnych i niebezpiecznych. Świadczy o tym chociażby liczba dotychczasowych zdobywców, nieznacznie przekraczająca 300 osób.

Pod względem wypadków śmiertelnych "Naga Góra" zajmuje niechlubne, drugie miejsce, za K2 (8611 m). Historia podboju to przede wszystkim zmagania niemieckich alpinistów. Próby zdobycia wierzchołka w latach 1895-1950 pochłonęły 31 ofiar, a od 1953 roku drugie tyle.

W środowisku wspinaczy Nanga Parbat nazywana jest "zabójczą górą". Posiada największą wysokość względną na świecie - około 7000 m. Baza główna po stronie północnej znajduje się około 3600 m n.p.m i jest najniżej położoną ze wszystkich baz pod ośmiotysięcznikami.