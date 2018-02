Z niedzieli na poniedziałek Kaczkan i Urubko nocowali w obozie pierwszym na wysokości 5950 m, a rano wyszli do "dwójki".

W bazie warunki znośne. Od południa słońca już nie widać, wróciło zachmurzenie, wiatr jest dość silny, ale do przeżycia, temperatura minus 25 stopni. W obozie drugim jest gorzej - wieje 40-50 km na godzinę. Marcin i Denis czują się dobrze - powiedział kierownik narodowej wyprawy, który jako piąty w historii zdobył Koronę Himalajów i Karakorum (wszystkie ośmiotysięczniki).

Co zamierzają robić we wtorek? Tego nie ustalaliśmy, wszystko zależy od nich. Jeżeli pogoda będzie im sprzyjać, być może spróbują założyć obóz trzeci na 6900 m, jeśli znajdą odpowiedni teren - dodał Wielicki, któremu hiszpański "Desnivel" poświęcił pierwszy tegoroczny numer, a redaktorzy magazynu tytułują go "gwiazda Himalajów".

Wcześniej pierwszy zdobywca Mount Everestu zimą w 1980 roku (razem z Leszkiem Cichym) zaprzeczył wszelkim medialnym doniesieniom, jakoby już ustalono, kto ma się wspinać na wierzchołek K2.

Nie ma żadnych ustaleń odnośnie ataku szczytowego i na razie nie będzie. Obecnie wszelkie działania skupiają się na założeniu obozu trzeciego - podkreślił.

Do tej pory odnotowano 306 wejść na drugą pod względem wysokości górę Ziemi. Podczas prób jej zdobycia zginęło ponad 80 osób, co czyni K2 drugim po Annapurnie (8091 m) najbardziej niebezpiecznym i niedostępnym dla wspinaczy szczytem.