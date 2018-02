Karolina na treningu doznała kontuzji pleców. W trybie natychmiastowym musi mieć operację w szpitalu św. Rafała w Krakowie – przekazał Tomasz Żerebecki.

W marcu ub. roku 29-letnia zawodniczka AZS AWF Katowice uległa poważnemu wypadkowi przed mistrzostwami świata w narciarstwie dowolnym w Sierra Nevada. Była w stanie śpiączki. Kilka dni temu w rozmowie z PAP powiedziała: Zdaję sobie sprawę, że z takiego wypadku, jakiemu uległam w Hiszpanii, ludzie nie wychodzą. A ja wyszłam. Rehabilitacja przebiegała w ekspresowym tempie, kilkakrotnie szybszym aniżeli u normalnych osób. Postępy były wprost niebywałe, a silne wsparcie dostawałam od wielu osób. Nie spodziewałam się tego. Jak uruchomiłam telefon i odczytałam wszystkie życzenia, serdeczne słowa, komentarze, to od razu podbudowałam się psychicznie.

Miała ogromną nadzieję, że rok 2018 będzie dla niej znacznie lepszy, aniżeli miniony, który – jak oceniła - był najgorszy w jej życiu.

I to nie tylko z powodu wypadku. Miałam tysiąc innych losowych problemów. Nic po mojej i męża myśli się nie układało – wspomniała, podkreślając, że chce cieszyć się życiem i robić to, co najbardziej kocha. Szykowała się do udziału w swoich trzecich igrzyskach olimpijskich (wcześniej startowała w Vancouver 2010 i Soczi 2014).

Niestety, los Karolinie nie sprzyja - dodał Tomasz Żerebecki.