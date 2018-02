Zarówno w 2010 roku w Vancouver, jak i cztery lata później w Soczi Kurowski kończył rywalizację na 23. pozycji. W Korei Południowej na półmetku był 19. Po trzecim ślizgu spadł na 20. miejsce, ostatnie dające prawo startu w czwartym przejeździe.

W nim 31-letni zawodnik zaprezentował się zdecydowanie najlepiej. Osiągnął 16. wynik i ostatecznie zakończył zmagania na 19. pozycji.

Kurowskiemu bardzo podoba się tor w Pjongczangu i nie przeszkadza mu mroźna aura.

Jest świetny, bardzo kręty, zdradliwy. Na każdym centymetrze trzeba pozostawać skoncentrowanym. Natomiast co do mrozu, to przecież trenuję sport zimowy i nie jest mi on obcy. Dla mnie takie warunki to pozytyw. Jest mróz, śnieg, po prostu odpowiedni klimat. W Soczi było tak ciepło, że ciężko go było poczuć - powiedział.