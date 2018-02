W pierwszym biegu ćwierćfinałowym Maliszewska miała walczyć z dwiema wicemistrzyniami igrzysk: z Vancouver 2010 Kanadyjką Marianne St Gelais i z Soczi 2014 Włoszką Arianną Fontaną (do tego brąz w Kanadzie), a także Holenderką Yarą van Kerkhof.

Rozpoczęło się od falstartu, zaś po drugim starcie upadła van Kerkhof. Po analizie sędziów wykluczona została St Gelais. To oznaczało, że Polka musi pokonać już tylko jedną rywalkę, by awansować do półfinału. To jej się nie udało, cały wyścig zajmowała trzecie miejsce. Wygrała Fontana 43,128, przed zawodniczką z Holandii 43,197. Czas reprezentantki Polski - 43,384.

Z każdego biegu na 500 m na krótkim torze do dalszej rywalizacji kwalifikują się po dwie łyżwiarki.