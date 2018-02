Niestety w tym akurat starcie wkradł się ten błąd, który popełnia co jakiś czas, czyli o ułamek sekundy zaspała na starcie. To wystarczyło, bo zazwyczaj, gdy uda jej się ruszyć natychmiast, to bieg układa się po jej myśli. W innym przypadku wkrada się nerwowość, upada strategia. Bardzo szkoda, bo w tym sezonie mogła powalczyć z tymi najmocniejszymi - ocenił Mrowca.