Pierwsza z szyb pękła po uderzeniu krążka przez obrońcę Jakuba Nakladala. Chwilę później, zanim jeszcze obsługa techniczna wymieniła zniszczoną cześć bandy, kolejną rozbił Adam Polasek.

Wybijając krążek z własnej strefy czasem dobrze jest go władować w szybę. Co do napastników, to wolałbym jednak, aby celowali bliżej bramki - żartował trener czeskiego zespołu Josef Jandacz.