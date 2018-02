W internecie pojawiła się informacja, że Piotr Żyła rozstał się z żoną. Doniesienia potwierdziła Justyna Żyła, która dodała wymowny wpis na jednym z portali społecznościowych. Tak, to prawda, ten Wasz wspaniały Piotr Żyła zostawił mnie, dzieci, bo nie potrafi żyć w rodzinie. Połowa winy po mojej stronie, kiedy wyrzuciłam go z domu, jak mnie uprzejmie poinformował, że ma kochankę. Nie mam zamiaru już kłamać - napisała małżonka skoczka narciarskiego.

Po jakimś czasie wpis został usunięty, a w jego miejsce pojawił się kolejny.

Skoczek twierdzi, że wszystko, co napisała jego żona nie jest prawdą. Natomiast jego żona zarzuca swojemu mężowi, że to nie on jest autorem poniższego wpisu. Piotrek, to nie pisałeś ty - po pierwsze, a po drugie - sam wiesz jak to dobro dzieci u ciebie wygląda. Powodzenia - skomentowała post Justyna Żyła.

Justyna Żyła jest siostrą cioteczną Adama Małysza. Para wzięła ślub w 2006 roku. Mają dwoje dzieci: Jakuba (11 lat) i Karolinę (6 lat).