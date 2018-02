Osobiście uważam, że minimum jest spełnione. Zawodnicy nie skompromitowali naszego kraju, nie skompromitowali siebie. Wiem, że dali z siebie wszystko, a że my oczekiwaliśmy więcej, to już inna sprawa - ocenił Kraśnicki.

Cztery lata temu z Soczi Polacy przywieźli aż sześć medali, w tym cztery złote. W Korei Południowej na taki dorobek bardzo trudno było liczyć, a różnego rodzaju symulacje prognozowały dwa, trzy krążki wywalczone przez skoczków narciarskich. Scenariusz ten w pełni się sprawdził. Kamil Stoch triumfował na dużym obiekcie, a razem z Dawidem Kubackim, Stefanem Hulą i Maciejem Kotem sięgnął jeszcze po brązowy medal zmagań drużynowych.

Mieliśmy ostatnio wspaniałe igrzyska, zarówno w Vancouver, jak i w Soczi. Jednak przed Pjongczangiem mówiliśmy otwarcie, że powtórzenie tych wyników jest praktycznie niemożliwe. Mnie pytano najczęściej właśnie o to, ile medali zdobędziemy w Korei. Odpowiadałem, że będę cieszył się z każdego i bardzo cieszę się z tych dwóch wywalczonych przez skoczków - przyznał.

Przedłużyć serii i zdobyć medalu na czwartych igrzyskach z rzędu nie udało się biegaczce narciarskiej Justynie Kowalczyk. Indywidualnie najlepiej spisała się w niedzielnym biegu na 30 km techniką klasyczną, zajmując 14. miejsce. Kraśnicki nie czuję się jednak rozczarowany.

Justyna była wielka, jest wielka i niezależnie do uzyskanego wyniku, który być może jej nie satysfakcjonuje, jestem dla niej pełen szacunku i uznania za to co robiła i robi dla Polski - podkreślił.