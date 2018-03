29-letni Stjernen powiedział, że konkurs w Planicy kończący sezon może być jego ostatnim w karierze.

Trener Norwegów Alexander Stoeckl nie wypowiedział się jeszcze na temat planów Stjernena, lecz drugi trener Magnus Brevig przyznał, że wiadomość jest dużym zaskoczeniem.

Będziemy chcieli go go zatrzymać za wszelka cenę. Mamy już dla niego plan indywidualnych treningów, aby spędzał więcej czasu z rodziną i mniej na zgrupowaniach. Andreas jest bardzo ważnym członkiem złotej drużyny i nie wypuścimy go tak łatwo - podkreślił.