Stoch prowadził po pierwszej serii, oddając najdłuższy skok w całym konkursie - 138 m. W drugiej wystarczyło mu do zwycięstwa osiągnąć 122 m, ale uzyskał tylko 119 m.

Piotr Żyła zajął 19. miejsce, Jakub Wolny był 22., a Dawid Kubacki, któremu również nie udał się drugi skok, zakończył rywalizację na 26. pozycji. Nie awansował do serii finałowej Stefan Hula.

W niedzielę na skoczni w Oslo karty rozdawał wiatr. Dyrektor sportowy PZN Adam Małysz tłumaczył, że obiekt został zabudowany, co sprawia, że wiatr krąży po skoczni w sposób niekontrolowany i tworzą się turbulencje.

Nawet się ucieszyłem, gdy zobaczyłem, jak Kamil wyszedł z progu. Powiedziałem do naszego doktora, że będzie super skok i naraz... przyziemnienie. Nie odleciał. Inni czekali na swój skok, a Kamila puścili od razu. To nie jest fair. Wyniki troszkę są wypaczone - ocenił w rozmowie z TVP.

To był wypadek przy pracy. Kamil pokaże już jutro, kto tutaj rządzi - dodał.

Ocenę Małysza podzielił Stoch. "Do końca nie wiem, co się stało. Wszystko wyglądało dobrze do trzydziestego metra za progiem, kiedy nagle jakby ktoś mocno złapał mnie za narty i pociągnął w dół. To nie był skok idealny, ale nie aż tak zły, by było tylko 119 metrów" - skomentował.

Nie chciał jednak odnieść się do zarzutu dziennikarza TVP, że sędziowie zbyt szybko pozwolili mu na oddanie skoku. "Nie rozmawiajmy w ten sposób" - podkreślił.

Zwycięzca konkursu, Tande, zajmował po pierwszej serii dopiero ósmą lokatę. Uzyskał 128 m, a w drugiej wylądował cztery metry dalej. W klasyfikacji konkursu wyprzedził o 1,4 pkt Krafta oraz o 2,5 pkt Hayboecka.

Mimo niepowodzenia Stoch umocnił się na czele klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, bo jeszcze słabiej wypadli od niego Niemcy Richard Freitag i Andreas Wellinger. Prowadzi też w cyklu Raw Air, choć jego przewaga nad Norwegiem Robertem Johanssonem zmniejszyła się o jeden punkt.

Do klasyfikacji Raw Air składają się kwalifikacje oraz konkursy na skoczniach w Oslo, Lillehammer, Trondheim i na mamucim obiekcie w Vikersund. Zwycięzca cyklu otrzyma czek na 60 tys. euro.

W poniedziałek odbędą się kwalifikacje do kolejnego konkursu Raw Air w Lillehammer.

Wyniki:

1. Daniel-Andre Tande (Norwegia) 258,1 (128,0/132,0)

2. Stefan Kraft (Austria) 256,7 (129,5/124,5)

3. Michael Hayboeck (Austria) 255,6 (133,0/130,5)

4. Robert Johansson (Norwegia) 254,0 (127,5/129,0)

5. Johann Andre Forfang (Norwegia) 253,6 (125,5/134,5)

6. Kamil Stoch (Polska) 253,0 (138,0/119,0)

7. Stephan Leyhe (Niemcy) 242,5 (127,0/129,0)

8. Richard Freitag (Niemcy) 241,0 (126,0/132,0)

9. Andreas Stjernen (Norwegia) 240,6 (127,0/124,5)

10. Jernej Damjan (Słowenia) 237,4 (129,0/121,5)

...

19. Piotr Żyła (Polska) 231,0 (125,5/125,5)

22. Jakub Wolny (Polska) 228,0 (125,0/123,5)

26. Dawid Kubacki (Polska) 222,9 (127,5/116,0)

42. Stefan Hula (Polska) 97,5 (115,0)

Klasyfikacja PŚ (po 16 z 22 zawodów):

1. Kamil Stoch (Polska) 1003 pkt

2. Richard Freitag (Niemcy) 868

3. Daniel-Andre Tande (Norwegia) 823

4. Andreas Wellinger (Niemcy) 784

5. Johann Andre Forfang (Norwegia) 600

6. Stefan Kraft (Austria) 584

7. Robert Johansson (Norwegia) 520

8. Markus Eisenbichler (Niemcy) 480

9. Junshiro Kobayashi (Japonia) 470

10. Dawid Kubacki (Polska) 470

...

14. Piotr Żyła (Polska) 337

15. Stefan Hula (Polska) 334

21. Maciej Kot (Polska) 234

37. Jakub Wolny (Polska) 53

68. Tomasz Pilch (Polska) 1

Klasyfikacja cyklu Raw Air:

1. Stoch 681,8 pkt

2. Johansson 675,3

3. Forfang 661,6

4. Tande 650,4

5. Kraft 648,0

6. Stjernen 645,3

...

9. Kubacki 625,7

23. Hula 462,9

35. Maciej Kot 341,0