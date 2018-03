Mogę już dziś powiedzieć, że mamy to. Stefan Horngacher zostaje z nami. Wszystko mamy omówione - ujawnił Tajner wywiadzie udzielonym radiu internetowemu zapinamypasy.pl.

Prezes dodał, że kontrakt ma zostać niebawem oficjalnie podpisany.

Już wszystko omówiliśmy. Natomiast Horngacher jeszcze poprosił o czas do Planicy. Musi wrócić do domu i porozmawiać z żoną. Mieszka w Niemczech, więc gdyby od razu odpowiedział "tak, zgoda", to mógłby mieć w domu nieprzyjemności. Mogę ujawnić jeden szczegół, że była oferta z austriackiego związku, ale Horngacher odmówił. Na dziewięćdziesiąt parę procent mogę powiedzieć, że zostanie u nas - dodał prezes PZN.