Za Stochem, prowadzącym również w Pucharze Świata, uplasowali się Norweg Andreas Stjernen, który uzyskał największą odległość - 141,5 m, oraz Austriak Stefan Kraft - 140 m.

Większość zawodników startowała z 12. belki. Stjernen wysoko zawiesił poprzeczkę, a że pogorszyły się warunki wietrzne skrócenie rozbiegu wydawało się jedyną możliwością, by walczyć o prymat w prologu. Niemiec Richard Freitag zdecydował się na skok z 11. belki, co przyniosło mu połowiczny sukces, gdyż uzyskał 135,5 m i po swojej próbie był czwarty.

Wtedy na górze został tylko będący pod koniec sezonu w wyśmienitej dyspozycji Stoch. Trzykrotny mistrz olimpijski zdecydował się na jeszcze krótszy rozbieg. Ruszył z 10. belki, co oznaczało 6,7 pkt bonifikaty, a doleciał aż do 140. metra. Od czterech sędziów otrzymał noty bliskie ideału - 19,5 pkt i z notą łączną 155,4 o 2,3 pkt wyprzedził Stjernena.

Johansson, najgroźniejszy rywal polskiego trzykrotnego mistrza olimpijskiego w norweskim cyklu, uzyskał 137,5 m i w środę stracił do niego 14 pkt, a po dziewięciu z 16 skoków różnica między nimi wynosi 70,2 pkt. Trzeci jest Stjernen, którego od Stocha dzieli 90,3 pkt.

Do konkursu głównego w Trondheim zakwalifikował się komplet sześciu biało-czerwonych. Poza Stochem, w czołówce znalazł się Dawid Kubacki, który zajął ósmą pozycję po próbie na 133,5 m. W klasyfikacji Raw Air jest on szósty, ze stratą 118,5 pkt do Stocha, ale do piątego Krafta brakuje mu 11,8 pkt.

Maciej Kot zajął w kwalifikacjach 11. lokatę - 132,0 m, Piotr Żyła - 131,0 m i Stefan Hula - 130,5 uplasowali się ex aequo na 15. miejscu, a 25. był Jakub Wolny - 128,0 m.

Poza Stochem i Kubackim w Raw Air najwyższą - 16. - pozycję zajmuje Hula.

Awansu nie wywalczył Austriak Gregor Schlierenzauer. Rekordzista pod względem liczby zwycięstw w PŚ - odniósł ich 53 - zajął... 53. lokatę.

Początek konkursu w Trondheim - w czwartek o godz. 17.

Na Raw Air składają się wyniki kwalifikacji (prologu) i indywidualnych konkursów PŚ w Oslo, Lillehammer, Trondheim i lotów w Vikersundzie oraz punkty uzyskane w dwóch zawodach drużynowych (Oslo i Vikersund). Zwycięzcą rozgrywanego po raz drugi cyklu zostanie skoczek, który po 16 próbach będzie miał najwyższą notę łączną. Triumfator może liczyć na premię w wysokości 60 tys. euro, ale nie otrzyma żadnych punktów bonusowych do klasyfikacji generalnej PŚ.

Czołówka Raw Air po 9 z 16 skoków:

1. Kamil Stoch (Polska) 1296,9 pkt

2. Robert Johansson (Norwegia) 1226,7

3. Andreas Stjernen (Norwegia) 1206,6

4. Johann Andre Forfang (Norwegia) 1191,6

5. Stefan Kraft (Austria) 1190,2

6. Dawid Kubacki (Polska) 1178,4