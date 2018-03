Zawody rozpoczynają się 11 kwietnia w duńskim Taarnby. PZC postawił przed reprezentantkami Polski postawił ambitny cel - pierwsze lub drugie miejsce, które oznacza awans do wyższej dywizji. Działacze wysłali powołania zawodniczkom, ale na tym koniec. Do Danii nasze panie muszą pojechać na własny koszt. Związek zobowiązał je również do zakupu ubezpieczenia od kosztów leczenia oraz następstw nieszczęśliwych wypadków. Związek zapewnia proporczyki, ale niestety nie za darmo (koszt ok. 15 zł).

Od lat radzimy sobie same bez pomocy związku. Wydajemy prywatne pieniądze na starty i na przygotowania. Jesteśmy zdane na siebie - mówi w rozmowie z serwisem sportowefakty.pl Adela Walczak, która razem z Martą Szeligą-Frynią, Zuzanną Rybicką, Marią Stefańską i Barbarą Karwat została powołana do kadry na ME.

Dlaczego PZC nie jest w stanie opłacić wyjazdu reprezentacji na ME? Działacze twierdzą, że związkowa kasa jest pusta od czasu, gdy kurek z pieniędzmi zakręciło ministerstwo sportu, które dopatrzyło się nieprawidłowości w funkcjonowaniu PZC. Jednak Walczak zwraca uwagę, że w ubiegłym roku, kiedy PZC otrzymało dofinansowanie od ministerstwa sportu, zawodnicy powołani do reprezentacji i tak płacili z własnej kieszeni. Co więcej dodatkowo trzeba było płacić związkowi opłatę administracyjną w wysokości 2 tys. złotych za to, że w ogóle można pojechać na mistrzostwa - zdradza zawodniczka.

Ostatnie mistrzostwa Polski w curlingu odbyły się w skandalicznych warunkach, co można zobaczyć na poniższym filmie. Mimo fatalnej sytuacji kierownictwo związku nie ma zamiaru podawać się do dymisji.