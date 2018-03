Do drużyny powrócił Żyła, który nie wystąpił ani w igrzyskach olimpijskich w Pjongczangu, ani w zawodach drużynowych Pucharu Świata w Zakopanem, Lahti i Oslo. Jego miejsce w tych konkursach zajął Maciej Kot.

Żyła, Hula, Kubacki i Stoch wywalczyli 21 stycznia w Oberstdorfie brązowy medal mistrzostw świata w lotach narciarskich.

Wyniki z konkursu drużynowego będą zaliczane także do indywidualnej klasyfikacji Raw Air. Prowadzi w niej zdecydowanie Stoch, który kroczy od triumfu do triumfu. W piątek odniósł piąte z rzędu zwycięstwo w tym cyklu, wygrywając kwalifikacje do niedzielnego konkursu indywidualnego. Wcześniej był najlepszy w kwalifikacjach i konkursach w Lillehammer i w Trondheim.

W piątek Stoch jako jedyny przekroczył granicę 240 metrów, osiągając 242 m. Kubacki zajął w kwalifikacjach dziesiąte miejsce (206,5 m), Hula - 14. (214,5 m), 26. był Maciej Kot (207,5 m), 32. Piotr Żyła (200 m), a 39. Jakub Wolny (182,5 m).

Sobotni konkurs drużynowy rozpocznie się o godz. 16.15.