Sprawa kontraktu Horngachera przewija się już od igrzysk w Pjongczangu. Prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Tajner kilkukrotnie mówił, że zmierza we właściwym kierunku i podpis trenera jest w zasadzie formalnością.

W sobotę lub w niedzielę zapadnie decyzja. Wszystko co dotyczy nowej umowy to sprawy wewnętrzne, które musimy wyjaśnić. W tym momencie nie mogę powiedzieć nic więcej. Najpierw muszę porozmawiać z prezesem, który dziś przyjechał do Planicy. Na tę chwilę wiem dokładnie tyle samo co w Pjongczangu - powiedział dziennikarzom Horngacher.