O swoich zamiarach Kowalczyk poinformowała na łamach sport.pl.

Ze słów biegaczki można wnioskować, że jej trener Aleksander Wierietielny nadal będzie jeździć na zawody Pucharu Świata.

Tak, Aleksander Wierietielny pozostanie w polskich biegach. (...) jest największą skarbnicą wiedzy i doświadczenia w polskich biegach. Ma ciągle kontakt z bieganiem na najwyższym poziomie. I chce mieć nadal z tym kontakt, to jest najważniejsze. Można to już ogłosić, że będzie jeździł nadal na Puchary Świata. On słynie z mocnej ręki i ta mocna ręka bardzo się jeszcze przyda naszym biegom - powiedziała Kowalczyk.

Jaką widzi dla siebie przyszłość?

Będę miała nową rolę, ale chcę się też jeszcze długo czuć biegaczką. Dlatego na pewno nie powiem, że to były moje ostatnie mistrzostwa Polski, bo w nich pewnie mogę pobiec i za 10 lat. Jeśli klub będzie mnie potrzebował do sztafety, chętnie pomogę (...). Na pewno koniec ze startami w Pucharze Świata. Gdy biegłam przed igrzyskami w PŚ w Planicy, wiedziałam już, że to mój ostatni PŚ w życiu. I nie sądzę, żeby to się zmieniło. Drogi do mistrzostw świata jeszcze sobie nie zamykam, bo może będzie trzeba pomóc dziewczynom w sztafecie? Chcę też nadal biegać maratony narciarskie. Tyle, że te maratony nie będą mogły przeszkadzać mojej nowej pracy. A jaka to będzie praca? Proszę jeszcze o trochę cierpliwości. Ja oczywiście znam już swoje plany bardzo dobrze. Ale zostałam poproszona przez prezesa Tajnera, żebym się nimi jeszcze nie dzieliła - przyznała.