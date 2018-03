Jego podopieczni szybkim powrotem do pracy rzeczywiście nie są ani zdziwieni, ani przerażeni.

28-letni nowotarżanin po najlepszym sezonie w karierze dodał, że uniknięcie całkowitego rozleniwienia ma bardzo duże znaczenie.

Łatwiej jest wejść później w cięższy reżim treningowy, kiedy choć trochę utrzymało się formę - dodał.

Przygotowania do sezonu zawsze odbywają się w pewnych cyklach. To nie jest tak, że jak teraz wznowimy treningi, to już dzień w dzień będziemy zasuwać aż do zimy. Latem też na pewno jakieś wolne dni się znajdą - stwierdził natomiast Maciej Kot.