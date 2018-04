W pakiecie są także dwie edycje mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym.

Bez skoków narciarskich nie ma Telewizji Polskiej. Od czasów fantastycznych sukcesów Adama Małysza ta konkurencja jest częścią polskiej tożsamości. To element nowoczesnego patriotyzmu. Gdyby nie udało nam się pozyskać tych praw, wypominałbym to sobie do końca życia - powiedział na czwartkowej konferencji prasowej prezes Telewizji Polskiej Jacek Kurski.