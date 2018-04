Norweg wystartuje w sprincie na dystansie jednego kilometra, na nartach z jednym psem w norweskim Sjusjoen w zawodach „Snoe Rock” kończących sezon w tej dyscyplinie.

Ten dzień będzie dla mnie szczególny, ponieważ założę numer startowy po raz ostatni w mojej karierze i po raz ostatni będę walczył na nartach o miejsce na podium, lecz tym razem bez karabinu na plecach. Nie jest to łatwa konkurencja. Osiągana szybkość to 35 kilometrów na godzinę, co w przypadku wypadnięcia z trasy grozi groźnym zderzeniem z drzewem - powiedział Bjoerndalen.

44-letni Norweg, ogłaszając 3 kwietnia zakończenie kariery, wyjaśnił, że robi to nie z powodu wieku, lecz z w wyniku nawracających migotań przedsionków serca. Jak przyznał zmagał się z tym od wielu lat, lecz trzymał dolegliwość w ścisłej tajemnicy.

Teraz muszę doprowadzić organizm, przyzwyczajony do ekstremalnego wysiłku, do "cywilnej" sprawności, więc będę trenował wyścigi z psami. To idealny sport po zakończeniu kariery, aby nie doprowadzić do szoku organizmu. W końcu w tej dyscyplinie to psy ciężej pracują niż nimi powożący - powiedział.