Redakcja Dziennik.pl

Żyła uzyskał 112,5 m. Wyprzedził o 1,1 pkt skaczącego z wyższej belki Kubackiego, któremu zmierzono 116,5 m. Trzeci był prezentujący latem wysoką formę Szwajcar Killian Peier (111,5 m).

W pierwszej siódemce znalazło się aż pięciu biało-czerwonych. Czwarte miejsce zajął Stefan Hula (114 m), szóste Kamil Stoch, a siódme Jakub Wolny (obaj po 109,5 m). Na piętnastej pozycji uplasował się Maciej Kot (107 m).

Początek sobotniego konkursu o godz. 18.

To będą trzecie zawody tego cyklu w tym roku. W Wiśle i Hinterzarten triumfował Stoch.

Po zawodach w Szwajcarii podopieczni trenera Stefana Horngachera wrócą do Polski i będą mieli krótkie wakacje. Zabraknie ich w zawodach LGP w Courchevel, zaplanowanych na 11 sierpnia. We Francji do rywalizacji przystąpią zawodnicy z kadry B.

Tegoroczny cykl Letniej Grand Prix potrwa do 3 października.