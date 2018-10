Wcześniej Vonn zapowiadała, że zakończy karierę dopiero po pobiciu rekordu Ingemara Stenmarka pod względem liczby zwycięstw w zawodach PŚ. Szwed zwyciężył 86 razy, Amerykanka - 82.

Teraz jednak mistrzyni świata w zjeździe i supergigancie z Val d'Isere (2009) przyznaje, że nie jest już w optymalnej formie.

Dotarłam do momentu, w którym fizycznie nie ma to już sensu. Chciałabym być aktywna, gdy będę starsza, więc muszę pomyśleć o tym, co będzie później, a nie skupiać się tylko na najbliższej przyszłości - powiedziała Vonn na antenie telewizji NBC.