Przełom października i listopada to czas, gdzie trudno jest cokolwiek wypracować. Teraz po dość ciężkim dla nas okresie, czyli intensywnej pracy nad motoryką, przyszła pora na świeżość, która spowoduje, że do tej dobrej dyspozycji fizycznej dojdzie technika. Jeżeli to wszystko się zgra jak należy, to ze spokojem, ale i niecierpliwością będę czekał na rozpoczęcie sezonu - powiedział Stoch.