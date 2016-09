To było siódme spotkanie tych zawodniczek i piąte zwycięstwo Radwańskiej. W ostatnich latach Makarowa sprawiała jej jednak wiele problemów. Rosjanka górą była w 2013 roku w US Open i rok później w Wimbledonie. Ich poprzednia konfrontacja również miała miejsce w 2014 roku i choć Polka wygrała w Montrealu w dwóch setach, to w obu potrzebne były tie-breaki.

Tym razem spotkanie trwało zaledwie 69 minut, a Radwańska była wyraźnie lepsza. Popełniła tylko pięć niewymuszonych błędów, a sklasyfikowana na 37. miejscu w światowym rankingu rywalka aż 22.

To pierwsze zwycięstwo Polki w tym turnieju. W 2014 i 2015 roku mecze otwarcia, odpowiednio, z Amerykanką Venus Williams i Francuzką Caroline Garcią.

W pierwszej rundzie 27-letnia krakowianka miała "wolny los", a w trzeciej (1/8 finału) zmierzy się z Dunką polskiego pochodzenia Caroline Wozniacki lub Czeszką Kateriną Siniakovą. Spotkanie tych zawodniczek ma rozpocząć się o godz. 11.30.

Wynik 2. rundy gry pojedynczej:

Agnieszka Radwańska (Polska, 3) - Jekaterina Makarowa (Rosja) 6:4, 6:1